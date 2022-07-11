Андрей Воробьев проинформировал президента о социально-экономической ситуации в Подмосковье

15:25

Фото с сайта kremlin.ru



Губернатор Московской областипроинформировал президентао социально-экономической ситуации в Подмосковье. В начале встречи глава государства отметил, что Подмосковье успешно развивается по ключевым направлениям. «Московская область у нас по многим позициям на очень хорошем уровне находится», - сказал президент.

«Спасибо! - ответил Андрей Воробьёв. - Потому что поддержка ваша и федеральная очень заметна. Регион растет. Видим, что очень много молодежи приезжает в Подмосковье. Школы закладываем, где-то 25-30 школ каждый год сдаем. Учителей новых приглашаем, бережем старых. Конечно, модернизация здравоохранения в приоритете. Вы поддержали детский госпиталь, он полным ходом строится. Хотим сдать его досрочно – в первом квартале 2024 года. Помните, кода мы были в «Авангарде», я попросил у Министерства обороны содействия в строительстве большого госпиталя в Истре? Всё как и договаривались: к 9 мая построили, сейчас на полную мощность работает. Уже со второй недели полная загрузка и стационара, и поликлиники».

Губернатор также рассказал, какую поддержку Московская область оказывает республикам Донбасса. Регион взял шефство над двумя районами.

«Наши ребята работают там: восстанавливаем школы, прежде всего, к 1 сентября, мосты, дороги, чтобы сообщение было. Работаем слаженно вместе с федеральными структурами, считаем это тоже нашим приоритетом», - сказал Андрей Воробьёв.

Докладывая об экономической ситуации в Подмосковье, губернатор сообщил, что за первое полугодие доходы региональной казны выросли на 15%. Большое внимание уделяется импортозамещению.

«Когда есть технология, соответственно, есть и поддержка Федерального фонда промышленности. У нас 120 проектов, причем это не просто на бумаге, а 23 из них мы уже начали реализовывать. Это технологичные проекты, например, промышленные и бытовые котлы. Раньше это были немецкие и других стран-изготовителей, сегодня готовимся заложить завод по их производству. Фильтры для очистки воды – тоже и бытовые, и промышленные. Тоже к нам приходят, причем есть в их составе научная составляющая. Они не просто хотят заместить – они хотят быть конкурентоспособны и экспортоориентированы, потому что просто так производить – что-то хуже – в их планы не входит. Поддерживаем такие проекты, как и малый бизнес», - сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что за последнее время регион сделал большой шаг в развитии цифровизации. Большинство государственных услуг предоставляются людям дистанционно. Это очень востребовано и встречает положительный отклик.

«У нас 95 процентов услуг можно получать, не выходя из дома, - подчеркнул Андрей Воробьёв. - В школу нужно ребенка записать – пожалуйста. Льготу по жилищно-коммунальным услугам положено получить – она проактивно приходит. Это направление тоже развиваем. Вы были у нас в Центре управления регионом, на его базе мы большое внимание этому уделяем».

Подмосковье продолжает реализацию масштабной программы по благоустройству. Появляются новые парки, зоны отдыха, современные и комфортные общественные пространства.

«Большое количество и живет в Подмосковье, и отдыхает, особенно летом. И я хочу вас поблагодарить за то решение, – оно, может быть, сложное было, – «Парки в лесу», но сегодня у нас 50 проектов, 25 мы уже реализуем. Это большие площади в городах: и Одинцово, и Химки, и Балашиха, и Домодедово, и Мытищи. Это большие территории, где можно летом, соответственно, прогуливаться, бегать, активные виды спорта, зимой – лыжня. То есть они и зимой, и летом работают. И ключевое, что сейчас мы имеем возможность там размещать объекты для малого бизнеса: торговлю, удобства разные, – это очень востребовано. Я обращался к Вам за поддержкой и ее получил, поэтому мы полным ходом занимаемся благоустройством».

Отдельное внимание уделили программе социальной газификации, которую инициировал президент.

«Раньше газификация стоила для человека 1,5-2 миллиона в Московской области. По вашему проекту, у нас в планах до конца года, – такую задачу указом поставили вы, – газифицировать 115 тыс. домовладений, домов. Но мы сделали не до забора, а мы проводим газ – комплексная услуга – сразу в дом. Там ты можешь выбрать, в нашем офисе, и котел, и плиту, и бойлер, если тебе необходимо. И, таким образом, вся услуга стоит 150 тыс. руб. максимум, очень востребована. Нам приятно, что нас высоко оценивают на федеральном уровне. С «Газпромом» мы работаем плотно, потому что дополнительные мощности газа необходимы – такое количество населенных пунктов. Тоже считаю, что мы с этой задачей справимся», - подытожил Андрей Воробьёв.