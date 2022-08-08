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НОВОСТИ

Армия Китая сообщила о продлении учений в районе Тайваня

09:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник продолжит учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

«8 августа Восточная зона боевого командования продолжит проводить совместные учения в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня», — сказано в заявлении.

Согласно документу, будут отрабатываться организация противолодочной обороны и наступательные действия на море.

Восточная зона боевого командования НОАК продлевает срок учений вокруг Тайваня уже второй день подряд.

Вооруженные силы Китая в четверг приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень воскресенья (07:00 мск), однако потом их продлили. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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