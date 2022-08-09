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НОВОСТИ

Американский экспорт товаров в РФ снизился до нового рекордного минимума

09:32 09.08.2022 Источник: РБК


Торговля между Россией и США продолжила сокращение в июне 2022 года: американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США упал в 1,7 раза по сравнению с предыдущим месяцем — до $661 млн. Обновленные данные разместило Бюро переписей США (Census Bureau) — американский аналог Росстата.

Взаимный товарооборот США и России в июне оказался в четыре раза меньше среднемесячного оборота между двумя странами за 2021 год ($3 млрд).  РБК

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