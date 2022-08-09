Украина и Запад не станут признавать итоги референдума в Запорожье, но это неважно — Рогов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни Украина, ни западные страны не намерены признавать результаты референдума о вхождении Запорожской области в состав России, но для региона это значения не имеет. Об этом сообщил во вторник ТАСС член главного совета региональной военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

«Понятно, что этот референдум [Киев не признает], но что там от Украины на тот момент останется? И Запад признавать не будет, но мы это проводим не для них, мы это проводим для себя, чтобы не было сомнений и глас народа был услышан», — сказал он.