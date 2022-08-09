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Мужская сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду в Ченнаи

13:20 09.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужская команда Узбекистана заняла первое место на Всемирной шахматной олимпиаде, которая завершилась во вторник в индийском Ченнаи. За 11 туров узбекистанские шахматисты набрали 19 очков.

За сборную Узбекистана играли Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Явокхир Синдаров, Яхонгир Вахидов и Шамсиддин Вокхидов. Второе место заняла команда Армении (Габриэл Саргисян, Грант Мелкумян, Самвел Тер-Саакян, Мануэл Петросян и Роберт Оганесян). У команд Узбекистана и Армении одинаковое количество очков — по 19, но сборная Узбекистана одержала победу за счет лучших показателей на тай-брейках. Третье место заняла вторая команда Индии (Гукеш Доммараджу, Нихал Сарин, Рамешбабу Прагнанандха, Башкаран Адхибан и Садхвани Раунак), набрав 18 очков.

Изначально 44-я Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти в 2020 году в Ханты-Мансийске, однако за год до начала соревнований было объявлено о том, что турнир будет перенесен в Москву. В столице РФ турнир не состоялся из-за коронавируса, за время пандемии Международная шахматная федерация (FIDE) провела два онлайн-турнира, которые выиграла сборная России.

Из-за ситуации на Украине Россию лишили права провести соревнования, а сборные РФ и Белоруссии были отстранены от всех турниров под эгидой FIDE. Кроме того, в олимпиаде отказались участвовать сборные Китая и Пакистана.

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