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НОВОСТИ

В Литве хотят лишать гражданства за поддержку РФ

09:00 11.08.2022 Источник: Газета.Ru

Литовские депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас подготовили проект поправок к закону о гражданстве, который предполагает введение возможности для лишения паспорта Литвы иностранных граждан, получивших его в исключительном порядке, передает Delfi. По информации агентства, гражданство будут забирать у тех, кто своими действиями «угрожает безопасности и интересам Литвы или поддерживает государство, угрожающее Литве, ее союзникам или другим странам».

Как отмечается, соответствующий проект в первую очередь касается тех лиц, которые поддерживают Россию на фоне продолжения российской военной спецоперации на территории Украины.

При этом, по информации Delfi, поводом для создания поправок стал инцидент с фигуристами Маргаритой Дробязко и Повиласом Ванагасом, которые выступили в шоу Татьяны Навки в Сочи.  Газета.Ru

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