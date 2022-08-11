Сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма

12:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейм (парламент) Латвии в четверг объявил Россию страной — спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте Сейма.

В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, «а Россию — страной — спонсором терроризма», — говорится в сообщении. Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.