Сейм Латвии объявил РФ страной — спонсором терроризма
12:06 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сейм (парламент) Латвии в четверг объявил Россию страной — спонсором терроризма. Об этом сообщается на сайте Сейма.
В четверг, 11 августа, Сейм принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, «а Россию — страной — спонсором терроризма», — говорится в сообщении. Парламент также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз россиянам и белорусам.
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