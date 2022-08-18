Польские газохранилища заполнены на 99% — энергокомпания PGNiG
14:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Хранилища газа в Польше заполнены на 99%. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель главы правления по стратегическим вопросам энергетической компании PGNiG («Польске гурництво нафтове и газовництво») Артур Чеслик.
«Сегодня хранилища заполнены на 99%», — сказал он, подчеркнув, что этот уровень в текущем году был достигнут раньше обычного.
PGNiG располагает семью газохранилищами. Их общий объем составляет неполные 3 млрд кубометров. Это одна седьмая часть годового спроса Польши на газ.
27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. После этого польские власти сообщили о разрыве всех межправительственных соглашений с РФ в области поставок и транзита газа. Таким образом, страна лишилась возможности получать по Ямальскому газопроводу до 10 млрд кубометров газа в год.
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