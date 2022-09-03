Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев похоронен на Новодевичьем кладбище, похороны прошли в субботу при участии роты почетного караула, передает корр. ТАСС с места событий.

Горбачева похоронили в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.

На месте похорон установлены венки, в частности от Аппарата правительства РФ, зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина, киноконцерна «Мосфильм», Российского еврейского конгресса, партии «Яблоко», Киргизии, коллектива Российского академического молодежного театра. На похороны также пустили посетителей — их несколько десятков человек, они стоят за выставленными правоохранителями ограждениями. На похороны приехали иностранные послы, в частности Великобритании и Франции Дебора Броннерт и Пьер Леви.

Гроб с телом Горбачева был накрыт российским флагом, когда траурная колонна прибыла на кладбище. Портрет покойного держал в руках главред «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Гроб с телом политика опустили под залп почетного караула и гимн Российской Федерации, музыка для которого была написана композитором Александром Александровым для гимна СССР.

Михаил Горбачев умер во вторник, 30 августа, на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.