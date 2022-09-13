Путин и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине, энергетику и другие вопросы

20:00 Источник: НГ-Online

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем, - сообщается на официальном сайте президента РФ.

Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции. Владимир Путин, в частности, заострил внимание Федерального канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права, непрекращающихся обстрелах городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре.

Обсуждены вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Президент России подробно рассказал о предпринимаемых в координации с МАГАТЭ мерах по обеспечению физической защиты ЗАЭС, которая подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создаёт реальные риски масштабной катастрофы.

При обмене мнениями о ходе реализации заключённой 22 июля в Стамбуле «зерновой сделки» Владимир Путин подчеркнул её пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны. При этом отсутствуют подвижки в вопросах снятия препятствий на пути экспорта российских продуктов и удобрений. Подтверждена готовность российской стороны поставлять на внешние рынки большие объёмы зерна, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах.

Отвечая на вопрос Федерального канцлера, Владимир Путин отметил, что российская сторона предоставляет Международному Комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает.

Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например в работе газопровода «Северный поток – 1», вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание. Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично.

Условлено о продолжении контактов.