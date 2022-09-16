ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области, один человек погиб

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области, предварительно, один человек погиб, двое пострадали, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», — написал Гладков в своем телеграм-канале.