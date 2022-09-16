Надо завершить бои на Украине как можно скорее, но не все равно, на каких условиях — Шольц
09:05 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за скорое завершение боевых действий на Украине и пообещал поддерживать киевские власти «столько, сколько потребуется». Об этом он заявил в четверг в Потсдаме (федеральная земля Бранденбург).
«Мы все хотим, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Но не все равно, каким образом она закончится», — сказал канцлер.
По его словам, Россия не должна достичь целей, именно поэтому Запад поддерживает Киев. «Россия не должна победить, Украина должна выстоять», — отметил он. «Мы помогаем тяжелым вооружением, боеприпасами, мы обучаем украинских военнослужащих, потому что их борьба — это наша борьба», — заявил Шольц.
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