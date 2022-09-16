США внесли Кадырова и его родственников в санкционный список
09:20 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и членов его семьи. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского министерства финансов.
В санкционный список, помимо главы Чечни, вошли его жена Медни Кадырова и дети Айшат Кадырова, Хадижат Кадырова и Табарик Кадырова. Кроме того, в перечне в качестве «связанных с Рамзаном Кадыровым» значатся Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. Ограничения также были наложены на ООО «Фирдаус», которое «связано с Айшат Кадыровой».
Помимо этого, санкции были введены в отношении двоюродного брата Кадырова Турпал-Али Ибрагимова, «занимавшего многочисленные высокопоставленные посты в Чечне».
Внесение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.
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