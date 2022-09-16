Байден «пальцем не пошевелил», чтобы обезопасить южную границу США — губернатор Флориды
10:32 16.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден не сделал ничего для того, чтобы обеспечить безопасность границы США с Мексикой и предотвратить массовый приток нелегальных мигрантов. С таким утверждением в четверг выступил губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис.
«Мы относимся к тому, что происходит на южной границе, с большой серьезностью. В отличие от некоторых. И в отличие от президента Соединенных Штатов, который отказался пошевелить пальцем, чтобы защитить эту границу, а миллионы людей все прибывают в страну нелегальным образом», — подчеркнул глава региона на пресс-конференции. Видеозапись опубликовал телеканал «Фокс ньюс».
По словам губернатора, вместе с некоторыми мигрантами в штат приходят преступность и наркотики. Для реагирования на ситуацию и защиты штата «от политики Байдена на границе» власти приняли «инновационные решения», указал Десантис.
«Проводились различные операции <…>. Мы останавливали контрабандистов, предъявляли обвинения, изымали наркотики. Делали много чего», — добавил губернатор.
Также он подчеркнул, что Флорида не является штатом, где не преследуются нелегальные мигранты, как в некоторых северных регионах. Поэтому штат готов помочь нелегалам, по словам Десантиса, отправиться «туда, где трава зеленее».
Как передавал в среду «Фокс ньюс», флоридский губернатор отправил два самолета, полных нелегальных мигрантов на остров Мартас-Винъярд в штате Массачусетс. Представитель губернатора Тарин Фенске тогда отметила, что мигрантов перевезли в рамках «программы штата по перемещению нелегальных иммигрантов в места — убежища для нелегальных иммигрантов».
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