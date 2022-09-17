Захоронения в Изюме могут быть только братскими могилами солдат ВСУ — Рогов
08:50 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Захоронения в Изюме могут быть только братскими могилами брошенных на поле боя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Нет сомнения, что в захоронениях там находятся просто брошенные солдаты ВСУ, люди, кого насильно мобилизовали, кого загнали на эту войну и которые формально считались пропавшими без вести. Пропавшие без вести в ВСУ — это отдельная тема бизнеса. Почему не берегут рядовых мобилизованных? Потому что, когда они гибнут, на протяжении трех месяцев эти люди считаются пропавшими без вести. Если тела нет, то зарплата начисляется, эту зарплату снимают командиры. Она перечисляется в воинскую часть, в воинской части этим пользуются командиры. Это сплошь и рядом. Так же как и новое правило по поводу завещаний, которые могут заверять командиры», — сказал он.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором заявил, что в Изюме якобы обнаружено массовое захоронение, и пообещал привезти туда представителей иностранных СМИ.
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