Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима
09:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти китайского Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Об этом сообщило в пятницу вечером центральное информационное агентство острова со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Уточняется, что безвизовый режим для граждан России истек 31 июля текущего года и после этого не был продлен. Однако с начала пандемии на практике он не был применим из-за ограничений на въезд, введенных из-за коронавируса.
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