Тайвань исключил Россию из программы безвизового режима

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти китайского Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе. Об этом сообщило в пятницу вечером центральное информационное агентство острова со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Уточняется, что безвизовый режим для граждан России истек 31 июля текущего года и после этого не был продлен. Однако с начала пандемии на практике он не был применим из-за ограничений на въезд, введенных из-за коронавируса.