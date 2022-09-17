В Мелитополе был совершен теракт, подорваны линии электропередачи — УВД

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подрыв опоры ЛЭП был совершен на юге Мелитополя. Об этом сообщило в субботу Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району.

«Теракт в Мелитополе. Подорваны опоры ЛЭП, — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. — При выезде на место происшествия правоохранители установили: повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района».