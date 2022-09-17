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В России выявили 58 305 случаев заражения ковидом за сутки

11:30 17.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 58 305, летальных исходов из-за ковида — на 107. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 59 035 случаев заражения и 110 смертей, всего с начала пандемии — 20 382 344 и 385 944 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 49 962 против 50 020 днем ранее, до 19 344 838.

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