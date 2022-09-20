Двенадцать человек отравились угарным газом в Дербенте

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать человек, включая троих детей, отравились угарным газом в дагестанском Дербенте. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный врач ЦГБ Дербента Девлетхан Мирзаханов.

«Всего 12 человек отравились, из них трое детей. Все они отравились в кафе „Якитория“ на улице Гагарина в Дербенте. Трое были в тяжелом состоянии, находились в реанимации», — сказал собеседник агентства.