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Двенадцать человек отравились угарным газом в Дербенте

09:05 20.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать человек, включая троих детей, отравились угарным газом в дагестанском Дербенте. Об этом сообщил во вторник ТАСС главный врач ЦГБ Дербента Девлетхан Мирзаханов.

«Всего 12 человек отравились, из них трое детей. Все они отравились в кафе „Якитория“ на улице Гагарина в Дербенте. Трое были в тяжелом состоянии, находились в реанимации», — сказал собеседник агентства.

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