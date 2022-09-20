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Иран собирается закупать у РФ 9 млн кубометров газа ежедневно - Fars

10:05 20.09.2022 Источник: Газета.Ru

Иран может покупать для своих нужд и своповых поставок около 9 млн кубометров газа у России ежедневно уже в ближайшее время. Об этом сообщает Fars, ссылаясь на отчет иранского министерства нефти.

«Иран в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны. Объем ежедневных закупок составит 9 млн кубометров газа», — отметили в публикации.

По данным агентства, поставки газа в Иран будут идти через Азербайджан. Кроме того, планируется покупка 6 млн кубометров газа ежедневно для своповых поставок в виде СПГ в другие страны.

Там также добавили, что «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали соглашение о сотрудничестве на $40 млрд. Речь идет о разработке месторождений, а также реализации СПГ-проектов и постройке газопроводов.  Газета.Ru

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