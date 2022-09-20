Референдумы в Донбассе важны для восстановления исторической справедливости — Медведев

10:20

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об огромном значении, которое имеет проведение референдумов в республиках Донбасса для восстановления исторической справедливости. Об этом он написал в своем телеграм-канале во вторник.

«Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий, но и для восстановления исторической справедливости», — подчеркнул политик.