ОНФ проведет патриотическую акцию «Своих не бросаем» 23 сентября на Манежной площади
15:40 21.09.2022
Представители ОНФ 23 сентября намерены провести в Москве на Манежной площади акцию «Своих не бросаем». Мэру Москвы Сергею Собянину направлено обращение о проведении акции, в котором говорится, что в акции будут участвовать представители Общественной палаты РФ, общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданских активистов и жителей мегаполиса. «Просим оказать содействие в организации и проведении акции 23 сентября 2022 года с 15:00 до 19:00 на территории Манежной площади», - сказано обращении.
Предполагается, что в акции будут участвовать гражданские активисты, а также артисты и музыканты, среди которых Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Скляр и Shaman. По мнению ОНФ акция привлечет внимание большого числа жителей и гостей Москвы.
Инициативу проведения акции кроме ОНФ также выдвинул Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы, представители которого считают, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».
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