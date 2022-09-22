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Дума оперативно обсудит кредитные каникулы и трудовые гарантии мобилизованных — Володин

10:32 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума в приоритетном порядке примет решение о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Об этом в четверг сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан», — отметил Володин.

Он подчеркнул, что эти вопросы находятся на контроле депутатов. «Никто никого не бросит», — добавил Володин.

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