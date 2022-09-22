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Пять человек погибли и четверо пострадали при обстреле со стороны ВСУ рынка в Донецке

13:20 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины крытого рынка в Донецке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«По предварительной информации, при обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины — прим. ТАСС) центра Донецка погибли пять мирных жителей и еще четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

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