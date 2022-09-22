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В FIS заявили, что российские лыжники могут вернуться на международные старты в декабре

14:00 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишель Вион допустил, что возвращение российских и белорусских лыжников на соревнования под эгидой организации может состояться в декабре. Комментарий Виона в четверг приводит портал Eurosport.

«Возможно, это (возвращение спортсменов из России и Белоруссии на соревнования FIS — прим. ТАСС) произойдет в декабре, тогда сборные обеих стран, конечно, без национального флага и гимна, смогут выступить на чемпионате мира», — заявил Вион.

Также генсек отметил, что решение о допуске россиян и белорусов будет следовать из четкой рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). «FIS точно не примет это решение без четкой рекомендации МОК. Другими словами, мы вместе в этом, и спорт должен быть в унисон. FIS ждет четких рекомендаций от МОК», — приводит комментарий Виона норвежская газета VG.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Позже FIS отстранила россиян от своих соревнований, решение об участии в предстоящем сезоне будет принято осенью.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.

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