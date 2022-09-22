Потери экономики ФРГ из-за энергокризиса составят 60 млрд евро - СМИ
18:16 22.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, Хабек пояснил, что Германия вынуждена закупать энергоресурсы по дорогим ценам. В то же время, как пишет Рейтер, страна должна в полной мере использовать финансовую политику для поддержания экономической активности в Германии. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует заключить контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ в ходе визита в ОАЭ в предстоящие выходные.
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