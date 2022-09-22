Потери экономики ФРГ из-за энергокризиса составят 60 млрд евро - СМИ

18:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что экономические потери страны в 2022 году составят 60 млрд евро, а в 2023 году — 100 млрд евро в результате высоких цен на энергоносители. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер.

По его информации, Хабек пояснил, что Германия вынуждена закупать энергоресурсы по дорогим ценам. В то же время, как пишет Рейтер, страна должна в полной мере использовать финансовую политику для поддержания экономической активности в Германии. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует заключить контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ в ходе визита в ОАЭ в предстоящие выходные.