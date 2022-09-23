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Страны БРИКС подтвердили необходимость всеобъемлющей реформы ООН

09:20 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подтвердили необходимость проведения всеобъемлющей реформы ООН, в том числе Совета Безопасности. Об этом говорится в сообщении для прессы по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Министры [иностранных дел] напомнили об Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года и подтвердили необходимость проведения всеобъемлющей реформы Организации Объединенных Наций, включая Совет Безопасности, чтобы сделать ее более представительной, эффективной и действенной», — указано в документе, опубликованном в пятницу на сайте МИД Индии.

Китай и Россия также поддержали стремление Бразилии, Индии и ЮАР к более активному участию в работе ООН. «Китай и Россия подтвердили то значение, которое они придают статусу и роли Бразилии, Индии и Южной Африки в системе международных отношений, и поддержали их стремление играть более важную роль в ООН», — говорится в заявлении.

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