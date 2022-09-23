Энергетический кризис в Европе гонит компании в сторону США - СМИ
10:20 23.09.2022
Экономика США извлекает из энергетического кризиса в Европе наибольшую выгоду. Европейские компании вынуждены переносить в Америку производство из-за высоких цен на газ, сообщает The Wall Street Journal.
Переносят производство в США европейские производители удобрений, стали и других товаров. Их привлекают поддержка правительства и стабильные цены на энергоносители. ФАН
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