Энергетический кризис в Европе гонит компании в сторону США - СМИ

10:20

Экономика США извлекает из энергетического кризиса в Европе наибольшую выгоду. Европейские компании вынуждены переносить в Америку производство из-за высоких цен на газ, сообщает The Wall Street Journal.

Переносят производство в США европейские производители удобрений, стали и других товаров. Их привлекают поддержка правительства и стабильные цены на энергоносители. ФАН