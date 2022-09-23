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США катятся в ад и спасти страну может только сильный лидер, подобный Си Цзиньпину — Трамп

11:20 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что его страна «катится в ад» и помочь Соединенным Штатам может только сильный лидер, подобный председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом он заявил в вышедшем в ночь на пятницу интервью телеканалу «Фокс ньюс».

«Страна катится в ад. Мы нация, которая находится в упадке. <…> В нашей стране бардак. Наша страна не выживет», — сказал Трамп. По его мнению, Соединенным Штатам необходим сильный лидер, который выведет государство из кризиса.

«Забудьте о внутриполитических конфликтах, обо всех республиканских, демократических, леворадикальных [заявлениях]. Я хочу видеть сильного руководителя, я хочу видеть того, кто сможет быть равным [председателю КНР] Си [Цзиньпину]», — заявил политик.

Трамп добавил, что «болеет» за успех действующего президента США Джо Байдена как главы государства, хотя это может ослабить его собственные позиции на предстоящих выборах. «Вне зависимости от того, республиканец он или демократ, я хочу видеть кого-то сильного. Я бы предпочел, чтобы он добился невероятного успеха, даже если это серьезно отягчит [предвыборную кампанию] и, возможно, даже приведет к поражению», — сказал он.

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