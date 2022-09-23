На подконтрольной Киеву части Запорожской области референдум пройдет после освобождения - Рогов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Референдум о вхождении в состав РФ пройдет на подконтрольной в настоящее время Киеву территории Запорожской области после ее освобождения. Об этом заявил в пятницу ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Когда мы освободим оставшуюся часть, там тоже будет референдум, чтобы люди не чувствовали, что будущее их родной земли решили без них. И в Запорожье после освобождения будет проведен референдум», — сказал он.