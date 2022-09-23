Запрет Минском на вывоз промышленных товаров будет обсуждаться с Москвой — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временный запрет на вывоз промышленных товаров из Белоруссии нужно будет обсуждать Москве и Минску, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уверен, что у двух стран есть прочная основа отношений, позволяющая решить все вопросы в конструктивном ключе.

«Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать — все-таки у нас Союзное государство», — сказал представитель Кремля, комментируя в пятницу в беседе с журналистами соответствующее решение Минска. При этом он заметил, что «Союзное государство не отменяет суверенитет ни России, ни Белоруссии».

«Но все-таки основа наших отношений достаточно прочная для того, чтобы в конструктивном ключе все эти вопросы обсуждать», — полагает Песков. «Я не сомневаюсь, что такие обсуждения будут вестись», — сказал он.