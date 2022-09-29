В Москве на призывных пунктах начали выдавать обмундирование

16:40

Мобилизованные граждане начали получать на призывных пунктах обмундирование и сухие пайки. По словам военного комиссара Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы Алексея Буянова, правительство столицы приняло решение помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать мобилизованных вещевым имуществом. «Сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы, обеспечивать всем, что нужно для личной гигиены: это стаканчики, зубная щетка, паста, ушные палочки, шампуни в небольших удобных упаковках, беруши, салфетки», - сообщил Буянов во временном пункте мобилизации в Музее Москвы.

Как заявил военком, мобилизованные москвичи также получат термобелье и летний костюм. Все это будет уложено во вместительный вещевой мешок. «Заготовлено комплектов столько, сколько по плану будет частичной мобилизации в Москве, весь размерный ряд у нас есть. Помимо этого мы еще каждому мужчине даем сухие пайки на дорогу и на время оформления, чтобы ребята чувствовали себя сытыми, одетыми, чувствовали заботу города и государства», - сообщил Буянов.

Буянов заявил, что наборы для мобилизованных будут дополняться, а ранее мобилизованным москвичам также доставят нужное обмундирование.

Напомним, временный пункт мобилизации в Музее Москвы открылся 26 сентября, всего в Москве подобных объектов три, они также действуют на ВДНХ и в Театре Романа Виктюка.