0
0
32
НОВОСТИ

Урегулирование украинского кризиса осложняет антироссийская риторика Запада - СМИ

14:20 05.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийская атмосфера общественного мнения на Западе не способствует дипломатическому урегулированию конфликта и установлению мира на Украине. Такое мнение в среду выразила китайская газета «Глобал таймс».

«Бескомпромиссная позиция, базирующаяся на том, что Запад благороден, а Россия представляет собой зло, простодушна и чрезвычайно опасна. Такая риторика является попыткой манипулировать общественным мнением, а не заниматься реальной и насущной дипломатией», — приводит издание слова профессора экономики Колумбийского университета Джеффри Сакса.

В данном ключе газета прокомментировала волну критики, которой подвергся на Западе владелец и основатель компании — производителя электромобилей Tesla («Тесла») Илон Маск после сделанного им заявления относительно ситуации на Украине.

«Когда антироссийская и проукраинская риторика станет нормой политкорректности [на Западе], любые высказывания в пользу России будут считаться неприемлемыми», — отмечает автор статьи.Антироссийская атмосфера общественного мнения на Западе не способствует дипломатическому урегулированию конфликта и установлению мира на Украине. Такое мнение в среду выразила китайская газета «Глобал таймс».

«Бескомпромиссная позиция, базирующаяся на том, что Запад благороден, а Россия представляет собой зло, простодушна и чрезвычайно опасна. Такая риторика является попыткой манипулировать общественным мнением, а не заниматься реальной и насущной дипломатией», — приводит издание слова профессора экономики Колумбийского университета Джеффри Сакса.

В данном ключе газета прокомментировала волну критики, которой подвергся на Западе владелец и основатель компании — производителя электромобилей Tesla («Тесла») Илон Маск после сделанного им заявления относительно ситуации на Украине.

«Когда антироссийская и проукраинская риторика станет нормой политкорректности [на Западе], любые высказывания в пользу России будут считаться неприемлемыми», — отмечает автор статьи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:30 05.10.2022
На госномерах в новых регионах РФ могут закрепить коды 80, 81, 84 и 85 - проект МВД
0
95
14:10 05.10.2022
На партийном съезде активисты Greenpeace прервали речь премьера Великобритании
0
132
13:20 05.10.2022
Во время конфликтов безопасность ядерных объектов не должна ставиться под угрозу - МАГАТЭ
0
191
13:10 05.10.2022
РФ и ФРГ должны участвовать в расследовании инцидентов на «Северных потоках» - замглавы МИД РФ
0
201
13:07 05.10.2022
Предприниматели теперь могут узнать лимит кредитования в Сбербанке всего за 5 минут
0
188
12:30 05.10.2022
Гендиректор МАГАТЭ не исключил новый визит на Запорожскую АЭС в Энергодаре
0
228
12:19 05.10.2022
«Салют, как найти площадь квадрата?»: ко Дню учителя Сбер запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы
0
229
12:15 05.10.2022
Сбер подготовил подарки педагогам ко Дню учителя
0
243
11:30 05.10.2022
Завершены все юридические процедуры по присоединению Херсонской области к РФ - депутат Госдумы
0
280
11:20 05.10.2022
Дмитрий Лутовинов из Московской области стал учителем года - Голикова
0
294

Возврат к списку