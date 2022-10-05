Урегулирование украинского кризиса осложняет антироссийская риторика Запада - СМИ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антироссийская атмосфера общественного мнения на Западе не способствует дипломатическому урегулированию конфликта и установлению мира на Украине. Такое мнение в среду выразила китайская газета «Глобал таймс».



«Бескомпромиссная позиция, базирующаяся на том, что Запад благороден, а Россия представляет собой зло, простодушна и чрезвычайно опасна. Такая риторика является попыткой манипулировать общественным мнением, а не заниматься реальной и насущной дипломатией», — приводит издание слова профессора экономики Колумбийского университета Джеффри Сакса.



В данном ключе газета прокомментировала волну критики, которой подвергся на Западе владелец и основатель компании — производителя электромобилей Tesla («Тесла») Илон Маск после сделанного им заявления относительно ситуации на Украине.



«Когда антироссийская и проукраинская риторика станет нормой политкорректности [на Западе], любые высказывания в пользу России будут считаться неприемлемыми», — отмечает автор статьи.Антироссийская атмосфера общественного мнения на Западе не способствует дипломатическому урегулированию конфликта и установлению мира на Украине. Такое мнение в среду выразила китайская газета «Глобал таймс».



«Бескомпромиссная позиция, базирующаяся на том, что Запад благороден, а Россия представляет собой зло, простодушна и чрезвычайно опасна. Такая риторика является попыткой манипулировать общественным мнением, а не заниматься реальной и насущной дипломатией», — приводит издание слова профессора экономики Колумбийского университета Джеффри Сакса.



В данном ключе газета прокомментировала волну критики, которой подвергся на Западе владелец и основатель компании — производителя электромобилей Tesla («Тесла») Илон Маск после сделанного им заявления относительно ситуации на Украине.



«Когда антироссийская и проукраинская риторика станет нормой политкорректности [на Западе], любые высказывания в пользу России будут считаться неприемлемыми», — отмечает автор статьи.



