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Качество жизни россиян зависит от эффективности работы автотранспортного комплекса - Путин

11:10 30.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

«Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что сегодня перед работниками отрасли «стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых масштабная модернизация и совершенствование инфраструктуры комплекса, расширение рынка автотранспортных услуг, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение экологичности и безопасности перевозок».

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