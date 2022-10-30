Качество жизни россиян зависит от эффективности работы автотранспортного комплекса - Путин

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.



«Отмечу, что от эффективного функционирования всех звеньев отрасли, от вашей компетентности и самоотдачи во многом зависят укрепление межрегиональных и международных связей, эффективное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, качество жизни миллионов граждан нашей страны», — отметил президент.



Путин подчеркнул, что сегодня перед работниками отрасли «стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых масштабная модернизация и совершенствование инфраструктуры комплекса, расширение рынка автотранспортных услуг, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение экологичности и безопасности перевозок».



