Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр

18:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за Днепр.

«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — поставил он задачу командующему Объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину, который ранее в среду доложил главе оборонного ведомства об обстановке в данной зоне.