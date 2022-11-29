В Болгарии проходит общенациональная акция «Матери против войны»

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общенациональная гражданская акция «Матери против войны» проходит в субботу более чем в 20 городах Болгарии. Как сообщает корр. ТАСС, несколько сотен человек собрались в центре Софии перед зданием парламента страны.



Участники акции настаивают, что решение парламента Болгарии об оказании военной и военно-технической помощи Украине должно быть оспорено в Конституционном суде и отменено, а правительство должно выступить с инициативой прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта.



«Доставка оружия Украине приведет не к миру, а к эскалации напряженности во всей Европе. Конфликт между двумя братскими народами стимулируется извне. Нас беспокоит и тот факт, что в Народном собрании Болгарии преобладают агрессивно мыслящие люди», — заявила Болгарскому телеграфному агентству во время акции в городе Свиштов на Дунае активистка Татьяна Илиева. Эту точку зрения разделяют и другие участники протеста.



