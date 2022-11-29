США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с РФ по Украине — Reuters
22:40 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты только один раз с момента начала российской специальной военной операции использовали линию связи между военными США и РФ для предотвращения конфликтов в связи с ситуацией на Украине.
Как утверждает в понедельник со ссылкой на неназванного американского чиновника агентство Рейтер, этот механизм был использован американской стороной, чтобы «выразить свою обеспокоенность в связи с российскими военными операциями близ критически важных объектов инфраструктуры на Украине». Источник агентства отказался сообщить, чем именно был вызван звонок, однако уточнил, что он не связан с инцидентом с падением ракеты на территории Польши. Собеседник Рейтер также пояснил, что в целом линия проверяется дважды в день, стороны взаимодействуют на русском языке, звонки инициирует из Германии Европейское командование ВС США.
В Пентагоне на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили. Агентству Рейтер в американском оборонном ведомстве сообщили, что США сохраняют несколько каналов «для обсуждения с Россией критически важных вопросов безопасности во время непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации».
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