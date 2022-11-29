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ЕС должен быть готов к новой волне беженцев с Украины — НАТО

15:32 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа должна быть готова к новой волне украинских беженцев. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

«Мы видели, как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы, поскольку это жестокая война», — сказал он.

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