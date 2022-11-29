У РФ не было выбора, кроме отмены двусторонней комиссии по ДСНВ — Рябков
16:12 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, у Москвы не было выбора, кроме отмены двусторонней комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, стороны также не согласовали до конца программу работы комиссии.
«Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы, считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. <…> Мы так и не согласовали до конца программу работы ДКК (двусторонней консультативной комиссии — прим. ТАСС), это не стало ключевым компонентом, наверное, это в какой-то мере технический аспект, но за ним кроется и большой политический смысл», — сказал он.
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