Захарова напомнила об обстрелах НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии

09:00 Источник: Lenta.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила об обстрелах силами НАТО объектов энергетической инфраструктуры Югославии в 1999 году. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат привела речь тогдашнего пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа, объяснявшего необходимость бомбардировок. По его утверждению, от электроэнергии зависят системы командования и управления, и если президент Югославии Слободан Милошевич «действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать — принять условия НАТО».

Представитель блока также заявил, что водоснабжение и электричество, хоть и не являются военными объектами, но «используются против народа Сербии», и войска НАТО «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней косоваров.

Шиа тогда резюмировал, что если удары будут иметь последствия для населения, то «это проблемы Милошевича».

Захарова адресовала эту цитату «для памяти» генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе евродипломатии Жозепу Боррелю и членам американской администрации.

29 ноября министры иностранных дел стран НАТО договорились поставить Украине генераторы и топливо в рамках пакта помощи Киеву по восстановлению энергетической инфраструктуры. Lenta.Ru