Более 3 тыс. студентов из ДНР и ЛНР демобилизованы в настоящее время

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 3 тыс. студентов из Донецкой и Луганской народных республик, участвовавших в специальной военной операции, демобилизованы в настоящее время. Об этом в четверг на Конгрессе молодых ученых заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров.

«Большая сейчас задача, связанная с ребятами, которые были демобилизованы. У нас более 3 тыс. человек, мы встречались, обсуждали и с ректорами на прошлой неделе те меры, которые должны принять сейчас, все мероприятия студенческие», — сказал Гуров.

Студенты из ДНР и ЛНР были призваны на военную службу в рамках мобилизации до вхождения этих регионов в состав РФ. 13 ноября президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и организовать их возвращение к местам обучения.