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НОВОСТИ

Лавров назвал враньем разговоры о том, что РФ «просит о переговорах», чтобы выиграть время

13:32 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никогда не просила о переговорах, чтобы выиграть время для проведения специальной военной операции на Украине, но готова выслушать встречные предложения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, для того чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно, — подчеркнул он. — Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать».

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