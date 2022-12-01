Лавров назвал враньем разговоры о том, что РФ «просит о переговорах», чтобы выиграть время
13:32 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия никогда не просила о переговорах, чтобы выиграть время для проведения специальной военной операции на Украине, но готова выслушать встречные предложения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.
«Когда нас обвиняют, что мы постоянно просим о каких-то переговорах, чтобы выиграть время, для того чтобы собрать дополнительные силы для проведения специальной военной операции, это и смешно, и неприятно, потому что люди врут, врут откровенно, — подчеркнул он. — Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что, если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать».
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