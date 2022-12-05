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США уменьшили дальность переданных Украине РСЗО HIMARS — WSJ

22:00 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США модифицировали реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»), переданные Украине, чтобы их нельзя было использовать для запуска ракет большой дальности с целью атак против РФ. Об этом в понедельник сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на американских официальных лиц.

По их данным, изменения коснулись аппаратного и программного обеспечения. Отказавшиеся от поставки Украине баллистических ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) США таким образом исключили возможность использовать РСЗО HIMARS для пуска этих ракет в случае, если Украина закупит их у других стран.

Пентагон, Белый дом и Вооруженные силы Украины отказались дать комментарий «Уолл-стрит джорнэл» по данному вопросу.


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