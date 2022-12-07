Польские националисты думают о присоединении Западной Украины - Путин
18:50 07.12.2022 Источник: Интерфакс
"Что касается властей некоторых наших соседних стран, Польши. (...) Там националистические элементы спят и видят вернуть так называемые свои исторические территории. То есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений И.В. Сталина после Второй Мировой войны", - сказал Путин, выступая на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.
Он отметил, что "у Польши забрали эти территории, отдали Украине советской". "Ну конечно, националистические элементы в Польше спят и видят вернуть эти территории в Польшу и к этому будут стремиться, чего бы и кто бы там ни говорил. Мы это видим даже из их литературы, рассуждений, выступлений. К этому, в конце концов и будут вести дело. В этом я нисколько не сомневаюсь", - сказал Путин.
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