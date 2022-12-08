Собянин упростил получение парковочных разрешений для многодетных семей

17:04

Срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей будет сокращен в два раза, а срок их действия будет продлен – соответсвующее решение подписано мэром Сергеем Собяниным. В частности, срок оформления парковочных разрешений для многодетных семей сокращен в два раза - с шести до трех рабочих дней. Кроме того, для для многодетных горожан продлен срок действия документов и теперь разрешения будут действовать не три года, а до тех пор, пока семья имеет статус многодетной, то есть до достижения младшим ребенком 16 лет или 18 лет (для учащихся школ).

Также горожане теперь могут оформлять, продлевать, вносить изменения или аннулировать резидентные парковочные разрешения или разрешения для многодетных семей только в личном кабинете на официальном портале мэра и правительства Москвы – в разделе «Услуги» - «Транспорт».

Кроме того, эту услугу можно будет получить в проактивном режиме - за два месяца до окончания срока действия разрешения в личный кабинет и на электронную почту горожан будут направлены уведомления с напоминанием о возможности его продления. Оформить новый документ можно кликнув на кнопку в уведомлении, после чего заявка будет направлена автоматически, а разрешение будет готово в течение одного рабочего дня

Предполагается, что принятые изменения смогут упростить оформление парковочных разрешений для более чем 200 тыс. автомобилистов Москвы, среди которых более 115 тыс. многодетных семей и более 93 тыс. резидентов.