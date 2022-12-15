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МИД КНР пригрозил ответом, если Лондон не обеспечит нормальную работу диппредставительств

14:00 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин ответит сильным и равнозначным ударом, если Лондон не обеспечит нормальную работу дипломатических представительств Китая в Великобритании. Так в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал ситуацию вокруг генконсульства Китая в Манчестере.

«Китай настоятельно призывает Великобританию <…> немедленно прекратить политические манипуляции и в полной мере обеспечить нормальное выполнение обязанностей посольства и консульств КНР в королевстве, в противном случае Китай нанесет решительный, мощный и равноценный удар в ответ», — заявил Ван Вэньбинь.

Он также призвал британские власти выполнять свои обязательства в соответствии с международными законами и двусторонними консульскими соглашениями, а также соблюдать основные нормы, регулирующие международные отношения.

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