МИД КНР пригрозил ответом, если Лондон не обеспечит нормальную работу диппредставительств

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин ответит сильным и равнозначным ударом, если Лондон не обеспечит нормальную работу дипломатических представительств Китая в Великобритании. Так в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал ситуацию вокруг генконсульства Китая в Манчестере.

«Китай настоятельно призывает Великобританию <…> немедленно прекратить политические манипуляции и в полной мере обеспечить нормальное выполнение обязанностей посольства и консульств КНР в королевстве, в противном случае Китай нанесет решительный, мощный и равноценный удар в ответ», — заявил Ван Вэньбинь.

Он также призвал британские власти выполнять свои обязательства в соответствии с международными законами и двусторонними консульскими соглашениями, а также соблюдать основные нормы, регулирующие международные отношения.