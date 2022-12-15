Суд в Саратове отклонил жалобу на решение о блокировке браузера Tor
15:12 15.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саратовский областной суд отклонил апелляционную жалобу на решение о блокировке браузера Tor на территории РФ, передает корр. ТАСС из зала суда. Ответчиком по делу выступает Tor Project («Тор проджект»).
«Решение Ленинского районного суда Саратова от 28 июля 2022 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала судья Татьяна Чаплыгина.
28 июля Ленинский районный суд Саратова признал информацию в Tor Browser запрещенной к распространению в России, запретил приложение Tor Browser, размещенное в Google Play, а также ограничил доступ к программе Tor Browser.
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