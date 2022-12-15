Евросоюз позволил США «вытирать о себя ноги», заявил Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин объяснил политику США в отношении Европы тем, что Евросоюз позволил Вашингтону «вытирать о себя ноги».

«Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика его главного партнера — Соединенных Штатов — прямо ведет к деиндустриализации Европы, даже пытаются предъявить какие-то счета по этому поводу своему американскому сюзерену. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, мол, почему вы с нами так поступаете», — констатировал глава российского государства в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Но хочется в этой связи спросить: „А вы что хотели?“ Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?» — заметил Путин. Однако он считает, что такая ситуация — «личное дело» Европы.