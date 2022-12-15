Собянин: Москва организует турпрограмму «Зимняя сказка» для семей участников СВО из регионов

16:04

Участникам специальной военной операции (СВО) и их семей в Москве организуют особую праздничную программу. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на традиционную «Елку мэра» приглашены 42 000 детей, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По данным градоначальника, члены семей участников спецоперации получат бесплатные билеты на главный каток России, действующий на ВДНХ. Кроме того, будет создана специальная трехдневная туристическая программа «Зимняя сказка» для семей участников СВО из других регионов страны.

Как отметил Собянин, они побывают в центре «Космонавтика и авиация», историческом парке «Россия - моя история» на ВДНХ, Измайловском кремле, посетят с экскурсиями центр Москвы. «Проживание и транспортные расходы берем на себя, - пообещал мэр. - Волонтеры уже встретили первых гостей с Дальнего Востока и Урала. В праздничные дни ждем всех желающих в парках, на катках и площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Там будет организован благотворительный сбор подарков».

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве на портале «Активный гражданин» состоялось голосование горожан по поводу формата встречи 2023 года. Более 80% опрошенных поддержали предложение о проведении новогодних мероприятий и праздничном оформленим города, однако, без крупных уличных концертов и масштабных фейерверков.