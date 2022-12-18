Из вынужденно севших в Хельсинки турецких лайнеров, пассажиров не выпустили, не давали еду и воду
13:25 18.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Посольство получило информацию о самолетах с российскими пассажирами около 06:00 местного времени (07:00 мск), один совершал рейс из Антальи, другой из Измира, — сказал Шихов. — Самолеты оказались в аэропорту в три часа минувшей ночи (04:00 мск). С нашей стороны были задействованы два консульских сотрудника, один вышел на связь с финской стороной для прояснения ситуации с авиационными властями, другой выехал в аэропорт для оказания помощи на месте. В семь часов по местному времени было принято решение о том, что самолеты возвращаются в Турцию. По нашим сведениям, они уже приземлились там».
По информации самих пассажиров в интернете, их не выпускали из самолета, не разрешали выйти в аэропорт. Пассажиры рассказали, что им не дали еду и воду. Ранее СМИ со ссылкой на размещенные в соцсетях видео сообщили, что российские туристы застряли из-за сильного снегопада в Москве.
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